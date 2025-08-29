Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Classroom of the Elite Tome 4,5

Syougo Kinugasa, Tomoseshunsaku, Aurélie Brun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre les premiers partiels et les deux examens spéciaux que les élèves de seconde ont dû passer, l'un en plein milieu d'une île déserte, l'autre à bord d'un navire de luxe, les cours n'ont pas été de tout repos ! La vie des lycéens durant les premières semaines de leur scolarité a été jalonnée de nombreux évènements au cours desquels alliances et rivalités ont éclos. Alors que les derniers jours de vacances d'été approchent à grands pas, les élèves tentent de faire face à toutes les choses qu'ils ont laissées en suspens et aux secrets inavoués.

Par Syougo Kinugasa, Tomoseshunsaku, Aurélie Brun
Chez Mahô éditions

|

Auteur

Syougo Kinugasa, Tomoseshunsaku, Aurélie Brun

Editeur

Mahô éditions

Genre

Light novel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Classroom of the Elite Tome 4,5 par Syougo Kinugasa, Tomoseshunsaku, Aurélie Brun

Commenter ce livre

 

Classroom of the Elite Tome 4,5

Syougo Kinugasa, Tomoseshunsaku trad. Aurélie Brun

Paru le 29/08/2025

312 pages

Mahô éditions

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487369634
9782487369634
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.