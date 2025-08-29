Classroom of the Elite Tome 4,5

Entre les premiers partiels et les deux examens spéciaux que les élèves de seconde ont dû passer, l'un en plein milieu d'une île déserte, l'autre à bord d'un navire de luxe, les cours n'ont pas été de tout repos ! La vie des lycéens durant les premières semaines de leur scolarité a été jalonnée de nombreux évènements au cours desquels alliances et rivalités ont éclos. Alors que les derniers jours de vacances d'été approchent à grands pas, les élèves tentent de faire face à toutes les choses qu'ils ont laissées en suspens et aux secrets inavoués.