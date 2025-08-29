Inscription
Diptyque

Nina Bele

ActuaLitté
Dans le premier récit, Nina traverse sa vie comme une feuille traverse les circonvolutions du cours d'eau dans lequel elle s'est retrouvée. Connaît-elle sa destination ? Y a-t-il des branches où se rattacher ? Enfant adoptée, elle tente de donner un sens aux relations que la vie lui fait rencontrer. En errant, elle se confronte aux souvenirs qui surgissent. Mirages de l'amour, de la famille. Mais qu'est la réalité ? Où se trouve l'arrivée, le port de destination ? Le second récit porte sur le choc culturel d'une relation amoureuse franco-afghane. Au fil de l'histoire, l'on comprend que les clichés culturels nous rattrapent malgré notre volonté de vouloir croire à l'universel de la nature humaine...

Par Nina Bele
Chez Hello Editions

Auteur

Nina Bele

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Diptyque

Nina Bele

Paru le 29/08/2025

96 pages

Hello Editions

13,00 €

9782386273773
