L'auberge Champignons Patates

Dans le petit village de Chanterelle, au coeur du royaume de Pleurote, deux familles ennemies, les Morilles et les Cèpes, tiennent chacune un restaurant rival sur la même place. Chaque année, elles s'affrontent lors d'un concours culinaire, avec en jeu le prestigieux trophée Champignon-Patate. Mais cette année, un évènement inattendu va forcer Jacks Morille, 11 ans, et Annabelle Cèpe, son ennemie jurée depuis toujours, à collaborer pour laver l'honneur de leur famille respective.