L'auberge Champignons Patates

Caroline Peiffer, Cressy

Dans le petit village de Chanterelle, au coeur du royaume de Pleurote, deux familles ennemies, les Morilles et les Cèpes, tiennent chacune un restaurant rival sur la même place. Chaque année, elles s'affrontent lors d'un concours culinaire, avec en jeu le prestigieux trophée Champignon-Patate. Mais cette année, un évènement inattendu va forcer Jacks Morille, 11 ans, et Annabelle Cèpe, son ennemie jurée depuis toujours, à collaborer pour laver l'honneur de leur famille respective.

Par Caroline Peiffer, Cressy
Chez Beta Publisher

|

Auteur

Caroline Peiffer, Cressy

Editeur

Beta Publisher

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

L'auberge Champignons Patates

Caroline Peiffer, Cressy

Paru le 29/08/2025

184 pages

Beta Publisher

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782383920779
