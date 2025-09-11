Eléphant fait du vélo

- Les quatre roues font de la lecture une aventure amusante. - Stimule le jeu et l'imagination chez les enfants. - Permet de jouer à la maison comme lors des déplacements. Les tout-petits adorent suivre leurs amis dans leurs aventures ! Accompagne les animaux et rencontre tous leurs amis animaux. Avec leurs quatre roues et leur poignée pratique, ces livres sont faits pour rouler et être emportés partout. Les histoires amusantes accompagnées d'illustrations colorées sont très appréciées des jeunes enfants. Alors prépare-toi à lire et à rouler !