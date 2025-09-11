Inscription
#Album jeunesse

Eléphant fait du vélo

Tam Tam Editions

- Les quatre roues font de la lecture une aventure amusante. - Stimule le jeu et l'imagination chez les enfants. - Permet de jouer à la maison comme lors des déplacements. Les tout-petits adorent suivre leurs amis dans leurs aventures ! Accompagne les animaux et rencontre tous leurs amis animaux. Avec leurs quatre roues et leur poignée pratique, ces livres sont faits pour rouler et être emportés partout. Les histoires amusantes accompagnées d'illustrations colorées sont très appréciées des jeunes enfants. Alors prépare-toi à lire et à rouler !

Par Tam Tam Editions
Chez Tam Tam éditions

|

Auteur

Tam Tam Editions

Editeur

Tam Tam éditions

Genre

Tout-carton

Eléphant fait du vélo

Tam Tam Editions

Paru le 11/09/2025

10 pages

Tam Tam éditions

12,95 €

