#Essais

Ma maison bien organisée

Cécile Berenguer

Découvrez notre nouveau guide pratique complet pour organiser votre maison, écrit par Cécile Berenguer, autrice du compte Insta @lamaisonbiengeree. Simplifier votre organisation grâce aux conseils et astuces des différents chapitres : organisation des repas, ménage... Retrouvez également une pochette zippée en fin d'ouvrage avec 6 fiches cartonnées avec des matrices de tableaux : to-do de la semaine, to-do pour la maison, menus de la semaine, listes de courses, planning anti-charge mentale, liste de choses à mettre dans la valise... Une page de stickers incluse

Par Cécile Berenguer
Chez Editions 365

Auteur

Cécile Berenguer

Editeur

Editions 365

Genre

Arts ménagers

Ma maison bien organisée

Cécile Berenguer

Paru le 29/08/2025

144 pages

Editions 365

15,95 €

9782383827115
