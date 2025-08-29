Ma maison bien organisée

Découvrez notre nouveau guide pratique complet pour organiser votre maison, écrit par Cécile Berenguer, autrice du compte Insta @lamaisonbiengeree. Simplifier votre organisation grâce aux conseils et astuces des différents chapitres : organisation des repas, ménage... Retrouvez également une pochette zippée en fin d'ouvrage avec 6 fiches cartonnées avec des matrices de tableaux : to-do de la semaine, to-do pour la maison, menus de la semaine, listes de courses, planning anti-charge mentale, liste de choses à mettre dans la valise... Une page de stickers incluse