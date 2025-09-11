Inscription
#Essais

500 questions et réponses sur les animaux

Collectif, P'tit Loup

Cette mini-encyclopédie exhaustive sur le sujet des animaux a été complètement révisée et actualisée. Les 224 pages de cet ouvrage bénéficient d'un contenu éditorial haut de gamme grâce auquel les enfants découvriront de nombreuses informations sur un thème qui les fascine. L'organisation du contenu sous forme de questions / réponses incite les enfants à la curiosité et à parcourir ce livre avec leurs parents. Mis en valeur par une couverture avec hologramme, voilà un vrai ouvrage de référence !

Par Collectif, P'tit Loup
Chez P'tit Loup

|

Auteur

Collectif, P'tit Loup

Editeur

P'tit Loup

Genre

Animaux sauvages

500 questions et réponses sur les animaux

Collectif, P'tit Loup

Paru le 25/09/2025

224 pages

P'tit Loup

11,95 €

Scannez le code barre 9788410847279
9788410847279
