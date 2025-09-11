500 questions et réponses sur les animaux

Cette mini-encyclopédie exhaustive sur le sujet des animaux a été complètement révisée et actualisée. Les 224 pages de cet ouvrage bénéficient d'un contenu éditorial haut de gamme grâce auquel les enfants découvriront de nombreuses informations sur un thème qui les fascine. L'organisation du contenu sous forme de questions / réponses incite les enfants à la curiosité et à parcourir ce livre avec leurs parents. Mis en valeur par une couverture avec hologramme, voilà un vrai ouvrage de référence !