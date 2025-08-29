Mon cher roi démon

Il était une fois un roi démon et un griffon, qui vivaient ensemble sur une île perchée dans le ciel, pleine de joyaux scintillants et de beaux diables. Le roi avait trouvé ce griffon alors qu'il peinait à sortir de son oeuf, et l'avait reccueilli et élevé comme son fils. Cependant, pour de tels êtres, le temps passe différemment... et avec l'âge adulte, la proximité qui liait le griffon à son sauveur avait évolué. Parviendra-t-il à faire changer le regard du roi démon sur lui ? Emu Soutome revient avec un monde de fantasy riche et surprenant, peuplé de beaux éphèbes et de drôles de petites créatures ! Un one-shot pour voyager sur les ailes de l'amour !