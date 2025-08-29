Inscription
#Essais

Les ami·es, c'est la vie !

Diglee, Alice Raybaud

ActuaLitté
Les amitiés sont souvent les grandes perdantes au jeu des sentiments. On en fait rarement l'éloge. Nous n'apprenons pas à faire des déclarations d'amitié, comme nous pouvons le faire en amour. Passé l'adolescence, l'âge adulte va souvent de pair avec l'idée de se projeter dans la construction d'une famille et l'entretien de son couple. Et même si on s'imagine parfois vivre entouré·e de ses ami·es, on sait au fond que ce n'est pas la voie préférée par la société, celle qu'on nous demande d'emprunter. L'amitié est pourtant une bien belle affaire, que l'on ne devrait jamais faire passer au second plan. Ce livre permet d'en prendre conscience sans tarder.

Par Diglee, Alice Raybaud
Editions la ville brûle

|

Auteur

Diglee, Alice Raybaud

Editeur

Editions la ville brûle

Genre

Société et citoyenneté

Les ami·es, c'est la vie !

Diglee, Alice Raybaud

Paru le 29/08/2025

72 pages

Editions la ville brûle

12,00 €

9782360122257
