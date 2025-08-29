Les ami·es, c'est la vie !

Les amitiés sont souvent les grandes perdantes au jeu des sentiments. On en fait rarement l'éloge. Nous n'apprenons pas à faire des déclarations d'amitié, comme nous pouvons le faire en amour. Passé l'adolescence, l'âge adulte va souvent de pair avec l'idée de se projeter dans la construction d'une famille et l'entretien de son couple. Et même si on s'imagine parfois vivre entouré·e de ses ami·es, on sait au fond que ce n'est pas la voie préférée par la société, celle qu'on nous demande d'emprunter. L'amitié est pourtant une bien belle affaire, que l'on ne devrait jamais faire passer au second plan. Ce livre permet d'en prendre conscience sans tarder.