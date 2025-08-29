Tricot circulaire

Quand on possède la technique, tout est possible : réaliser différents montages de mailles en circulaire, créer des motifs en alternant des points simples et même tricoter son pull préféré sans faire de couture... pour maîtriser parfaitement ces savoir-faire, il faut les aborder étape par étape, guidé par une tricoteuse qui connaît tous les problèmes que l'on peut rencontrer en débutant. Les modèles expliqués dans ce livre permettent de prendre immédiatement plaisir à tricoter en circulaire, sans connaissances préalables, tout en acquérant des bases solides. En élargissant progressivement votre socle de compétences, vous gagnerez en assurance et pourrez tricoter des accessoires et vêtements aux finitions irréprochables.