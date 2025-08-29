Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

Malo, apprentie mousquetaire

Cyril Guinet, Julie Rouvière, Cyril Guinet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Louis XIV règne sur le royaume de France. Marie-Lorraine, dite Malo (Gare à celui l'appellera autrement ! ) est la fille unique d'une couturière et d'un père soldat, disparu à la guerre, qui rêve elle-même de devenir mousquetaire. Son père l'a initiée à l'escrime, au tir à l'arc et au mousquet. Il lui a appris à monter à cheval, il lui a inculqué des valeurs d'honneur, de courage, de fidélité, mais il l'a aussi élevée dans l'idée que les femmes sont l'égale des hommes ! Avec son ami, Annet, un garçon de son âge, Malo va devoir déjouer un complot mortel contre Louis de France, le grand dauphin, fils de Louis XIV.

Par Cyril Guinet, Julie Rouvière, Cyril Guinet
Chez Fleurus

|

Auteur

Cyril Guinet, Julie Rouvière, Cyril Guinet

Editeur

Fleurus

Genre

Fleurus

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Malo, apprentie mousquetaire par Cyril Guinet, Julie Rouvière, Cyril Guinet

Commenter ce livre

 

Malo, apprentie mousquetaire

Cyril Guinet, Cyril Guinet

Paru le 29/08/2025

173 pages

Fleurus

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215194941
9782215194941
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.