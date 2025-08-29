Malo, apprentie mousquetaire

Louis XIV règne sur le royaume de France. Marie-Lorraine, dite Malo (Gare à celui l'appellera autrement ! ) est la fille unique d'une couturière et d'un père soldat, disparu à la guerre, qui rêve elle-même de devenir mousquetaire. Son père l'a initiée à l'escrime, au tir à l'arc et au mousquet. Il lui a appris à monter à cheval, il lui a inculqué des valeurs d'honneur, de courage, de fidélité, mais il l'a aussi élevée dans l'idée que les femmes sont l'égale des hommes ! Avec son ami, Annet, un garçon de son âge, Malo va devoir déjouer un complot mortel contre Louis de France, le grand dauphin, fils de Louis XIV.