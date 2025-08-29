Malo, apprentie mousquetaire

Louis XIV règne sur le royaume de France. Marie-Lorraine, dite Malo (Gare à celui l'appellera autrement ! ) est la fille unique d'une couturière et d'un père soldat, disparu à la guerre, qui rêve elle-même de devenir mousquetaire. Son père l'a initiée à l'escrime, au tir à l'arc et au mousquet. Il lui a appris à monter à cheval, il lui a inculqué des valeurs d'honneur, de courage, de fidélité, mais il l'a aussi élevée dans l'idée que les femmes sont l'égale des hommes ! Avec son ami, Annet, un garçon de son âge, Malo va devoir déjouer un complot mortel contre Louis de France, le grand dauphin, fils de Louis XIV.
Par
Cyril Guinet, Julie Rouvière, Cyril Guinet Chez
Fleurus
