Poison et piment

Marc Zosso

Alors qu'il dîne tranquillement dans un nouvel établissement, Wu Ping se fait interpeller par une jeune femme. Elle a du travail pour lui : son père, cuisinier dans une grande chaîne de restaurants du pays, vient d'être accusé de la mort du gérant. Mais il n'est pas responsable, elle en est persuadée. Aidé de son équipier, le mystérieux mais non moins séduisant Matt Worthy, l'inspecteur sous le charme se démène pour innocenter le vieil homme, et l'affaire promet d'être compliquée. Si la vérité est parfois bien enfouie, le passé est souvent plus éloquent que le présent...

Par Marc Zosso
Chez Editions Eaux Troubles

Auteur

Marc Zosso

Editeur

Editions Eaux Troubles

Genre

Thrillers

Poison et piment

Marc Zosso

Paru le 23/09/2025

310 pages

Editions Eaux Troubles

9,90 €

9782940766468
