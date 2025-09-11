C'est qui le chef, ici ? De Cléopâtre à Trump, et de Louis XIV à la reine d'Angleterre, un livre pour découvrir comment les humains se partagent (ou pas) le pouvoir. L'Histoire est parsemée de dictateurs, reines, présidentes, papes, empereurs et autres dirigeants. Comment sont apparus ces différents types de pouvoir ? Comment se sont-ils développés et qui les a incarnés ? Les êtres humains ont-ils toujours besoin d'un chef ? Loin du manuel d'histoire politique, Le pouvoir, c'est moi ! part à la rencontre des sociétés humaines. Du dernier empereur de Chine à Louis XIV, des ingrédients de la dictature aux utopies d'organisation nouvelle, de l'Afrique à l'Amérique du Nord, en passant par celles et ceux dont on ne demande jamais l'avis, la journaliste Caroline Stevan brosse le portrait d'une humanité qui, encore et toujours, se demande comment se partager (ou pas) le pouvoir. Une frise chronologique, des portraits de leaders, des chapitres thématiques, un quiz, des jeux : un documentaire original avec de multiples entrées de lecture. Dès 10 ans.