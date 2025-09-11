Inscription
Les assemblages japonais pour le bois

Dorian Bracht

ActuaLitté
La menuiserie japonaise est considérée par beaucoup comme un art autant qu'un artisanat. Plus de 50 types de joints différents sont présentés, allant des joints traditionnels utilisés depuis des centaines d'années aux innovations les plus récentes dans le domaine de la menuiserie japonaise. Les joints sont illustrés par des photographies, tant des versions complètes que des versions décomposées, ainsi que par des illustrations techniques minutieusement dessinées à la main. Le texte accompagnant décrit l'histoire de chaque joint, son utilisation, les variations possibles et donne des conseils sur leur construction. Une section complète est également dédiée aux outils de menuiserie japonais. A la fois inspirant et pratique, ce livre passionnant est un indispensable pour les menuisiers de tous niveaux. L'expérience étendue de Dorian Bracht en menuiserie offre aux lecteurs un guide complet sur l'univers de la menuiserie japonaise traditionnelle et son influence à travers le monde sur l'artisanat du bois et des joints aujourd'hui.

Par Dorian Bracht
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Dorian Bracht

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Bricolage

Les assemblages japonais pour le bois

Dorian Bracht

Paru le 05/03/2026

176 pages

Editions Nuinui

50,00 €

ActuaLitté
9782889756483
© Notice établie par ORB
