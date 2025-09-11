T-Rex - Construis ton dinosaure géant en 3D

Un impressionnant dinosaure est revenu sur Terre ! Le superbe T-rex, qui pouvait courir jusqu'à 20 km/h, renaîtra comme par magie en assemblant - sans colle - les pièces en carton à détacher des 10 feuilles. Les instructions contenues dans le livre permettent d'obtenir facilement une reproduction en 3D de 90cm de cet animal préhistorique, avec laquelle les enfants adoreront jouer. Un loisir créatif amusant et instructif, une formidable occasion de s'amuser.