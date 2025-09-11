Inscription
#Beaux livres

T-Rex - Construis ton dinosaure géant en 3D

David Hawcock, Rudolph Farkas

Un impressionnant dinosaure est revenu sur Terre ! Le superbe T-rex, qui pouvait courir jusqu'à 20 km/h, renaîtra comme par magie en assemblant - sans colle - les pièces en carton à détacher des 10 feuilles. Les instructions contenues dans le livre permettent d'obtenir facilement une reproduction en 3D de 90cm de cet animal préhistorique, avec laquelle les enfants adoreront jouer. Un loisir créatif amusant et instructif, une formidable occasion de s'amuser.

Par David Hawcock, Rudolph Farkas
Nuinui jeunesse

Auteur

David Hawcock, Rudolph Farkas

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Bricolage et création

T-Rex - Construis ton dinosaure géant en 3D

David Hawcock, Rudolph Farkas

Paru le 25/09/2025

40 pages

Nuinui jeunesse

19,90 €

9782889574537
