Découvre en jouant le monde fantastique des pharaons ! Pharaons, momies, pyramides et hiéroglyphes mystérieux t'attendent pour une aventure entre histoire et amusement. Découvre les secrets de l'Egypte ancienne et amuse-toi avec des jeux incroyables. Un coffret avec 4 jeux interactifs et 1 livre pour découvrir l'histoire de l'un des empires les plus fascinants de tous les temps. Apprends en jouant, explore, crée... et deviens un véritable explorateur de l'Egypte ancienne !