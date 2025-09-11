Inscription
Egypte ancienne

Paolo Marini, Javier Joaquín, Jimmy Bertini

ActuaLitté
Découvre en jouant le monde fantastique des pharaons ! Pharaons, momies, pyramides et hiéroglyphes mystérieux t'attendent pour une aventure entre histoire et amusement. Découvre les secrets de l'Egypte ancienne et amuse-toi avec des jeux incroyables. Un coffret avec 4 jeux interactifs et 1 livre pour découvrir l'histoire de l'un des empires les plus fascinants de tous les temps. Apprends en jouant, explore, crée... et deviens un véritable explorateur de l'Egypte ancienne !

Par Paolo Marini, Javier Joaquín, Jimmy Bertini
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Paolo Marini, Javier Joaquín, Jimmy Bertini

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres-jeux

Egypte ancienne

Paolo Marini, Javier Joaquín trad. Jimmy Bertini

Paru le 02/10/2025

32 pages

Nuinui jeunesse

28,90 €

9782889574490
