Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Ce qui demeure

Megane Likin

ActuaLitté
La mémoire des horizons, Fenêtres transitoires, Chambres intérieures... Mégane Likin travaille la peinture par séries qui reprennent sans relâche les mêmes motifs. Les cimes de montagnes, les percées entre les arbres, l'horizon entre ciel et terre. Dans un format humble et une palette réduite, l'artiste répète ses sujets afin de tendre à l'épure abstraite. Les formes, minimales, deviennent des silhouettes que découpent leurs contrastes. Dans sa presque disparition, chaque paysage apparaît comme la capture d'un instant éphémère. En figeant ces images, peut-être inventées, l'artiste met en avant leur évanescence et la beauté de leur fugacité. " Que se cache-t-il au-delà de ce que l'on perçoit ? Où la mémoire se termine-t-elle, et où l'oubli prend-il naissance ? En ouvrant un espace de contemplation, j'offre un lieu où le regard se suspend, mais où l'empreinte continue d'exister. " (Mégane Likin) La fugacité, l'absence et l'effacement occupent une place centrale dans une oeuvre sensible qui invite à une expérience de l'ordre de l'intime. Au fil des pages, avec subtilité et bienveillance, l'artiste invite chacun et chacune à (re)visiter son propre passé, à convier ses souvenirs personnels dans le temps présent de la rencontre.

Par Megane Likin
Chez Maison CFC

|

Auteur

Megane Likin

Editeur

Maison CFC

Genre

Monographies

Ce qui demeure

Megane Likin

Paru le 11/09/2025

64 pages

Maison CFC

16,00 €

ActuaLitté
9782875721204
© Notice établie par ORB
