Ce qui demeure

La mémoire des horizons, Fenêtres transitoires, Chambres intérieures... Mégane Likin travaille la peinture par séries qui reprennent sans relâche les mêmes motifs. Les cimes de montagnes, les percées entre les arbres, l'horizon entre ciel et terre. Dans un format humble et une palette réduite, l'artiste répète ses sujets afin de tendre à l'épure abstraite. Les formes, minimales, deviennent des silhouettes que découpent leurs contrastes. Dans sa presque disparition, chaque paysage apparaît comme la capture d'un instant éphémère. En figeant ces images, peut-être inventées, l'artiste met en avant leur évanescence et la beauté de leur fugacité. " Que se cache-t-il au-delà de ce que l'on perçoit ? Où la mémoire se termine-t-elle, et où l'oubli prend-il naissance ? En ouvrant un espace de contemplation, j'offre un lieu où le regard se suspend, mais où l'empreinte continue d'exister. " (Mégane Likin) La fugacité, l'absence et l'effacement occupent une place centrale dans une oeuvre sensible qui invite à une expérience de l'ordre de l'intime. Au fil des pages, avec subtilité et bienveillance, l'artiste invite chacun et chacune à (re)visiter son propre passé, à convier ses souvenirs personnels dans le temps présent de la rencontre.