Quelques idées reçues sur les écoles catholiques

Presque un élève français sur cinq est scolarisé dans les écoles catholiques associées par contrat à l'Etat. C'est dire le poids et la place incontournable des écoles catholiques dans le paysage éducatif français. Pourtant, leur fonctionnement est mal connu et suscite, parfois, incompréhensions et suspicions. En partant de huit idées reçues couramment véhiculées sur les écoles catholiques, nous avons voulu éclairer leur réalité à travers des éléments factuels et concrets. L'objectif ? Offrir à chacun les clés pour mieux comprendre ce réseau éducatif original afin de lui permettre de participer, de manière informée, raisonnée et apaisée, aux débats qui touchent l'école et notre société. Ce livre s'adresse donc à un public large : bien sûr, d'abord, à ceux qui ne connaissent pas bien les écoles catholiques, mais aussi à ceux qui les font vivre, de près ou de loin, sans toujours avoir eu l'occasion de découvrir leur genèse ou de se plonger dans leurs entrailles et qui, ainsi, n'en maîtrisent pas la grande complexité.