Soupe de langues

Dans le lycée d'une petite ville de banlieue, calme et boisée, une artiste est invitée en résidence. Son projet : écrire sur le désir à l'adolescence. Plongée en immersion, elle espère établir une véritable relation de confiance avec les élèves. Tandis que les jeunes évoquent leur rapport à l'intimité, à la sexualité, aux torrents nouveaux qui les traversent, une violence à caractère sexuelle a lieu dans l'établissement. Comment appréhender cet événement ? qu'a réellement subi la jeune fille ? est-on prêt à l'entendre ? comment l'adulte, l'écrivaine, se doit-elle de réagir, elle qui n'a pas su, par le passé, faire face à une situation similaire ? Mêlant paroles poétiques de l'écrivaine au travail, dialogues vifs, témoignages et fable, la pièce interroge la notion de désir et de consentement. Comédienne et auteure dramatique, Caroline Stella est directrice artistique de la compagnie de théâtre Grischkor. Elle a publié trois pièces jeunesse auxEditions Espaces 34 et été autrice Théâ de l'OCCE en 2024-2025.