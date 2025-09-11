Inscription
Avant que tu ne t’en ailles

Amélie Cadier-loriaud

Que faire du temps qu'il reste à vivre quand on sait qu'il est compté ? Entre les silences de la maladie et les éclats de vie, chaque instant devient précieux. Avant que tu ne t'en ailles est un roman poignant qui interroge notre rapport au temps et à la vie. A travers l'histoire de deux soeurs, Paula et Eve, dont l'intimité se déploie entre Berlin et Paris, le récit explore les thèmes universels de l'identité, de l'amour, de la filiation et de la mort. Paula, médecin, et Eve, poétesse, vivent un ultime voyage ensemble après le diagnostic d'un cancer incurable d'Eve. Les poèmes d'Eve, ponctuant le roman, capturent l'évolution intime de son esprit et de son corps face à la maladie, sans sombrer dans la tragédie. Parallèlement, une relation amoureuse complexe entre Paula et un ami d'enfance, Thomas, accompagne la métamorphose de Paula, qui se permet enfin de s'aimer et de vivre pleinement. Ce roman lumineux, porteur d'espoir, offre une réflexion profonde et poétique sur la vie et la mort.

Par Amélie Cadier-loriaud
Chez La Part Commune

|

Auteur

Amélie Cadier-loriaud

Editeur

La Part Commune

Genre

Littérature française

Avant que tu ne t’en ailles

Amélie Cadier-loriaud

Paru le 11/09/2025

268 pages

La Part Commune

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

