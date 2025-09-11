Inscription
#Essais

Les Palmes académiques

Françoise Serodes

ActuaLitté
Créées par Napoléon Ier en 1808, les Palmes académiques sont l'une des plus anciennes distinctions honorifiques civiles françaises. Décernées par le ministre de l'Education nationale, elles récompensent les mérites des personnels enseignants, mais aussi des citoyens ayant Åuvré pour la diffusion du savoir et la culture. Cet ouvrage clair et documenté retrace l'histoire de cette distinction, explique les critères d'attribution, et met en lumière les valeurs qu'elle incarne : engagement, transmission, dévouement. Une lecture essentielle pour comprendre le rôle symbolique de cette décoration dans la République.

Par Françoise Serodes
Chez Nouvelle Arche de Noé

|

Auteur

Françoise Serodes

Editeur

Nouvelle Arche de Noé

Genre

Education nationale

Les Palmes académiques

Françoise Serodes

Paru le 11/09/2025

48 pages

Nouvelle Arche de Noé

10,00 €

ActuaLitté
9782843682711
© Notice établie par ORB
