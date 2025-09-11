Créées par Napoléon Ier en 1808, les Palmes académiques sont l'une des plus anciennes distinctions honorifiques civiles françaises. Décernées par le ministre de l'Education nationale, elles récompensent les mérites des personnels enseignants, mais aussi des citoyens ayant Åuvré pour la diffusion du savoir et la culture. Cet ouvrage clair et documenté retrace l'histoire de cette distinction, explique les critères d'attribution, et met en lumière les valeurs qu'elle incarne : engagement, transmission, dévouement. Une lecture essentielle pour comprendre le rôle symbolique de cette décoration dans la République.