La brigade des cauchemars Tome 9

La Brigade des cauchemars fait une découverte choc : Mordicus se servait d'Elisa à son insu pour obtenir des informations sur la clinique. Quel odieux stratagème va-t-il encore utiliser pour nuire à la Brigade ? Il faut l'arrêter au plus vite. Elisa, bien décidée à reprendre le contrôle de son esprit, autorise la Brigade à plonger dans ses souvenirs afin de remonter jusqu'à leur ennemi juré. Mais c'est sans compter sur les précautions prises par Mordicus et la puissance du subconscient d'Elisa...