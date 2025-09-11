Inscription
#Bande dessinée jeunesse

La brigade des cauchemars Tome 9

Franck Thilliez, Yomgui Dumont, Drac

ActuaLitté
La Brigade des cauchemars fait une découverte choc : Mordicus se servait d'Elisa à son insu pour obtenir des informations sur la clinique. Quel odieux stratagème va-t-il encore utiliser pour nuire à la Brigade ? Il faut l'arrêter au plus vite. Elisa, bien décidée à reprendre le contrôle de son esprit, autorise la Brigade à plonger dans ses souvenirs afin de remonter jusqu'à leur ennemi juré. Mais c'est sans compter sur les précautions prises par Mordicus et la puissance du subconscient d'Elisa...

Par Franck Thilliez, Yomgui Dumont, Drac
Chez Jungle

|

Auteur

Franck Thilliez, Yomgui Dumont, Drac

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

La brigade des cauchemars Tome 9

Franck Thilliez, Yomgui Dumont

Paru le 11/09/2025

Jungle

13,95 €

ActuaLitté
9782822246422
© Notice établie par ORB
