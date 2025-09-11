Phénomènes naturels extraordinaires

Un beau-livre qui explore les merveilles du ciel, de la terre et de l'eau, révélant les phénomènes naturels les plus impressionnants du monde. Une approche claire et accessible, avec des explications scientifiques vulgarisées pour comprendre les mécanismes qui régissent ces spectacles de la nature. Des anecdotes étonnantes qui dévoilent les capacités insoupçonnées de notre planète. Une mise en page soignée et immersive, sublimée par des visuels en harmonie avec la palette naturelle de la Terre. Un ouvrage essentiel à l'heure des enjeux climatiques, qui invite à la contemplation et à la préservation de notre planète.