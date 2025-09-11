Inscription
#Beaux livres

Phénomènes naturels extraordinaires

Anne Laudereau, Maria Sanchez Vadillo

ActuaLitté
Un beau-livre qui explore les merveilles du ciel, de la terre et de l'eau, révélant les phénomènes naturels les plus impressionnants du monde. Une approche claire et accessible, avec des explications scientifiques vulgarisées pour comprendre les mécanismes qui régissent ces spectacles de la nature. Des anecdotes étonnantes qui dévoilent les capacités insoupçonnées de notre planète. Une mise en page soignée et immersive, sublimée par des visuels en harmonie avec la palette naturelle de la Terre. Un ouvrage essentiel à l'heure des enjeux climatiques, qui invite à la contemplation et à la préservation de notre planète.

Par Anne Laudereau, Maria Sanchez Vadillo
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Anne Laudereau, Maria Sanchez Vadillo

Editeur

Editions Artémis

Genre

Thèmes photo

Commenter ce livre

 

Phénomènes naturels extraordinaires

Maria Sanchez Vadillo trad. Anne Laudereau

Paru le 11/09/2025

160 pages

Editions Artémis

29,90 €

9782816023428
