Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Encyclopédie illustrée du règne végétal

Anne Laudereau, Carmen Martul Hernández

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une encyclopédie complète et illustrée sur des centaines de plantes, arbres, fleurs ou encore algues du monde entier, classés par famille botanique. Pour chaque élément, une fiche spécifique est associée (nom scientifique en latin, famille, origine ...). Une vaste sélection de photographies permet d'identifier aisément les spécimens ainsi qu'admirer leur variété et leur beauté. CARMEN MARTUL HERNÁNDEZ est diplômée en sciences biologiques de l'Université Complutense de Madrid. Elle a publié des livres sur la botanique, la zoologie, la biologie, la géologie et des guides sur la nature.

Par Anne Laudereau, Carmen Martul Hernández
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Anne Laudereau, Carmen Martul Hernández

Editeur

Editions Artémis

Genre

Milieux naturels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Encyclopédie illustrée du règne végétal par Anne Laudereau, Carmen Martul Hernández

Commenter ce livre

 

Encyclopédie illustrée du règne végétal

Carmen Martul Hernández trad. Anne Laudereau

Paru le 11/09/2025

160 pages

Editions Artémis

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782816023411
9782816023411
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.