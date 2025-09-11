Encyclopédie illustrée du règne végétal

Une encyclopédie complète et illustrée sur des centaines de plantes, arbres, fleurs ou encore algues du monde entier, classés par famille botanique. Pour chaque élément, une fiche spécifique est associée (nom scientifique en latin, famille, origine ...). Une vaste sélection de photographies permet d'identifier aisément les spécimens ainsi qu'admirer leur variété et leur beauté. CARMEN MARTUL HERNÁNDEZ est diplômée en sciences biologiques de l'Université Complutense de Madrid. Elle a publié des livres sur la botanique, la zoologie, la biologie, la géologie et des guides sur la nature.