Véritable partenaire santé au quotidien, ce guide répond à toutes vos questions : Quels sont les effets secondaires d'un médicament ? Comment vérifier les contre-indications ? Quels sont les médicaments ou génériques équivalents ? A quels taux vos médicaments seront-ils remboursés ? Comment se soigner grâce à l'homéopathie, à la phytothérapie et aux huiles essentielles ? Comment réagir en cas d'urgence ? Pour comprendre les médicaments et l'ordonnance de votre médecin et pour agir en toute sérénité.

Chez Prat Editions

Auteur

Jean-Louis Peytavin, Stéphane Guidon

Editeur

Prat Editions

Genre

Médicaments

Paru le 11/09/2025

1096 pages

Prat Editions

26,00 €

9782809520705
