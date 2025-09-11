La santé mentale des enfants placés

Près de 400 000 enfants sont confiés aux services de protection de l'enfance en France, parce qu'ils sont sévèrement négligés, battus parfois violés, le plus souvent au sein de leur propre famille, qui était sensée les protéger. Ce qu'ils ont vécu installe d'importants troubles psychologiques et comportementaux. Ce sujet de maltraitance infantile se confronte aux difficultés ordinaires de deux champs professionnels que sont la protection de l'enfance et la psychiatrie de l'enfant. Il faut absolument qu'ils collaborent, dans le calme et l'espoir. Mais le sujet de l'enfance maltraitée en soi très chargé sur le plan affectif, les comportements perturbateurs des enfants et adolescents et la complexité conceptuelle et clinique des situations rendent la collaboration fragile et explosive.