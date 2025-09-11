Inscription
La santé mentale des enfants placés

Guillaume Bronsard, Nathalie Bruneau

Près de 400 000 enfants sont confiés aux services de protection de l'enfance en France, parce qu'ils sont sévèrement négligés, battus parfois violés, le plus souvent au sein de leur propre famille, qui était sensée les protéger. Ce qu'ils ont vécu installe d'importants troubles psychologiques et comportementaux. Ce sujet de maltraitance infantile se confronte aux difficultés ordinaires de deux champs professionnels que sont la protection de l'enfance et la psychiatrie de l'enfant. Il faut absolument qu'ils collaborent, dans le calme et l'espoir. Mais le sujet de l'enfance maltraitée en soi très chargé sur le plan affectif, les comportements perturbateurs des enfants et adolescents et la complexité conceptuelle et clinique des situations rendent la collaboration fragile et explosive.

Par Guillaume Bronsard, Nathalie Bruneau
Chez Erès

Auteur

Guillaume Bronsard, Nathalie Bruneau

Editeur

Erès

Genre

Psychologie de l'enfant

La santé mentale des enfants placés

Guillaume Bronsard, Nathalie Bruneau

Paru le 11/09/2025

160 pages

Erès

20,00 €

9782749283890
