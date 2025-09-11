Inscription
12 femmes dans la vie de Jésus

Anne Soupa

"Elles sont douze, comme les apôtres. Nous connaissons Marie la mère de Jésus, Marie de Magdala, et aussi Marthe et Marie, ces deux soeurs amies de Jésus. Mais qui sont les autres ? Anne Soupa va à la rencontre de ces femmes encore méconnues et dresse leur portrait. On découvre alors qu'à la différence des disciples-hommes qui, souvent, peinent à suivre Jésus sans rechigner, les femmes comprennent que la Bonne Nouvelle est une personne, Jésus. Et il loue leur foi... Présentes à la Croix, elles aiment coûte que coûte. Présentes devant le tombeau ouvert, elles sont les premières à voir le Ressuscité. Avec les femmes, Jésus se révèle - déjà ! - un ardent défenseur des droits humains en refusant toute discrimination. Les femmes ont aimé Jésus et Jésus le leur a bien rendu. Ces disciples bien-aimées dessinent la silhouette d'une Eglise toute tournée vers son Seigneur. Bibliste, Anne Soupa a écrit de nombreux ouvrages dont Le jour où Luther a dit non (Salvator, 2017).

Par Anne Soupa
Chez Salvator

Paru le 11/09/2025

368 pages

Salvator

12,00 €

