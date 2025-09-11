Inscription
#Roman jeunesse

L'Araignée géante

Sandra Le Guen, Stéphane Nicolet

ActuaLitté
Lors d'une sortie scolaire dans un château, Amir, Solal et Zoé se perdent et entrent par erreur dans une cave inondée du château. Lors d'une sortie scolaire dans un château, Amir, Solal et Zoé se perdent et entrent par erreur dans une cave inondée du château. A l'ouverture de la porte, le sol s'effondre en partie et l'éboulement libère une araignée géante affamée qui essaie de les attraper. Difficile de garder son calme pour trouver une solution face à ce monstre poilu ! Comment feront-ils pour s'en débarrasser sans être dévorés ?

Par Sandra Le Guen, Stéphane Nicolet
Chez La poule qui pond

|

Auteur

Sandra Le Guen, Stéphane Nicolet

Editeur

La poule qui pond

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

9782493290748
