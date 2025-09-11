L'Araignée géante

Lors d'une sortie scolaire dans un château, Amir, Solal et Zoé se perdent et entrent par erreur dans une cave inondée du château. Lors d'une sortie scolaire dans un château, Amir, Solal et Zoé se perdent et entrent par erreur dans une cave inondée du château. A l'ouverture de la porte, le sol s'effondre en partie et l'éboulement libère une araignée géante affamée qui essaie de les attraper. Difficile de garder son calme pour trouver une solution face à ce monstre poilu ! Comment feront-ils pour s'en débarrasser sans être dévorés ?