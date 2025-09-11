Inscription
#Essais

L'Affaire Amityville

Arnold Petit, Ric Osuna

Qui n'a jamais entendu parler d'Amityville, La Maison du Diable ? Le récit de Jay Anson sur le prétendu cauchemar qu'a vécu la famille Lutz durant les 28 jours passés dans la maison située au 112 Ocean Avenue. Un livre qui a terrifié l'Amérique et le monde entier. Une histoire de maison hantée où régnait l'horreur absolue... jusqu'à aujourd'hui. Des années plus tard, l'auteur Ric Osuna parvient à lever le voile sur le mystère entourant l'une des affaires les plus célèbres au monde, apportant des réponses à toutes les zones jusqu'ici restées dans l'ombre. Une troublante vérité où le Diable n'est en rien responsable !

Par Arnold Petit, Ric Osuna
Chez Okno éditions

|

Auteur

Arnold Petit, Ric Osuna

Editeur

Okno éditions

Genre

Criminalité

L'Affaire Amityville

Ric Osuna trad. Arnold Petit

Paru le 23/09/2025

200 pages

Okno éditions

10,00 €

