L'Affaire Amityville

Qui n'a jamais entendu parler d'Amityville, La Maison du Diable ? Le récit de Jay Anson sur le prétendu cauchemar qu'a vécu la famille Lutz durant les 28 jours passés dans la maison située au 112 Ocean Avenue. Un livre qui a terrifié l'Amérique et le monde entier. Une histoire de maison hantée où régnait l'horreur absolue... jusqu'à aujourd'hui. Des années plus tard, l'auteur Ric Osuna parvient à lever le voile sur le mystère entourant l'une des affaires les plus célèbres au monde, apportant des réponses à toutes les zones jusqu'ici restées dans l'ombre. Une troublante vérité où le Diable n'est en rien responsable !