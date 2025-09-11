A contretemps

Ludovic Pommeret a tracé un chemin unique dans l'histoire de l'ultra-trail. Humble et discret, il incarne l'endurance et la persévérance, défiant le temps pour s'imposer comme l'un des coureurs les plus respectés du monde. Dans cette autobiographie, publiée l'année de ses 50 ans, le Français se livre comme jamais, traçant l'histoire d'un homme à contre-courant. Un récit inspirant, porté par une sincérité rare, qui invite à repousser ses propres limites et à voir au-delà du temps.