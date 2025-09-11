Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

A contretemps

Franck Berteau, Ludovic Pommeret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ludovic Pommeret a tracé un chemin unique dans l'histoire de l'ultra-trail. Humble et discret, il incarne l'endurance et la persévérance, défiant le temps pour s'imposer comme l'un des coureurs les plus respectés du monde. Dans cette autobiographie, publiée l'année de ses 50 ans, le Français se livre comme jamais, traçant l'histoire d'un homme à contre-courant. Un récit inspirant, porté par une sincérité rare, qui invite à repousser ses propres limites et à voir au-delà du temps.

Par Franck Berteau, Ludovic Pommeret
Chez Mons Editions

|

Auteur

Franck Berteau, Ludovic Pommeret

Editeur

Mons Editions

Genre

Course à pieds

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A contretemps par Franck Berteau, Ludovic Pommeret

Commenter ce livre

 

A contretemps

Franck Berteau, Ludovic Pommeret

Paru le 11/09/2025

224 pages

Mons Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490346233
9782490346233
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.