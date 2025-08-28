Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

Frapper comme une fille

Yves-Marie Clément, Paulina Ganucheau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui, je veux me battre. Je leur montrerai ce que ça veut dire : frapper comme une fille. J'ai la rage. Depuis le soir maudit, je regarde en boucle la vidéo de mon agression qui tourne sur les réseaux. Andrea appelle ça ma "double peine'. Ce soir, je vais commencer le Free Style Combat. Je veux devenir plus forte, la plus forte. Prouver que mon physique de fille aux yeux en amande ne fait pas forcément de moi la victime des racistes et des machos. Les mauvais coups, comme dit mamie, j'ai eu ma dose. Pour mes agresseurs, pour les voisins, même pour certains professeurs ou pour mes amis, je suis trop souvent " la fille qui a été adoptée ". Mais un jour, on dira : " Jade, la championne de Free Style Combat ". Aujourd'hui, je veux me battre. Je leur montrerai ce que ça veut dire : frapper comme une fille.

Par Yves-Marie Clément, Paulina Ganucheau
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Yves-Marie Clément, Paulina Ganucheau

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frapper comme une fille par Yves-Marie Clément, Paulina Ganucheau

Commenter ce livre

 

Frapper comme une fille

Yves-Marie Clément, Paulina Ganucheau

Paru le 28/08/2025

304 pages

Editions Auzou

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039566308
9791039566308
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.