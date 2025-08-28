Aujourd'hui, je veux me battre. Je leur montrerai ce que ça veut dire : frapper comme une fille. J'ai la rage. Depuis le soir maudit, je regarde en boucle la vidéo de mon agression qui tourne sur les réseaux. Andrea appelle ça ma "double peine'. Ce soir, je vais commencer le Free Style Combat. Je veux devenir plus forte, la plus forte. Prouver que mon physique de fille aux yeux en amande ne fait pas forcément de moi la victime des racistes et des machos. Les mauvais coups, comme dit mamie, j'ai eu ma dose. Pour mes agresseurs, pour les voisins, même pour certains professeurs ou pour mes amis, je suis trop souvent " la fille qui a été adoptée ". Mais un jour, on dira : " Jade, la championne de Free Style Combat ". Aujourd'hui, je veux me battre. Je leur montrerai ce que ça veut dire : frapper comme une fille.