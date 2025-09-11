Cache-cache forêt

Une joyeuse bande d'animaux, cachés dans les pages d'un drôle de pop-up. Soulève les flaps pour les découvrir. Il s'en passe des choses dans cette forêt ! Devine les animaux qui s'y cachent en soulevant les flaps. Qui fait des provisions derrière les buissons ? Un petit écureuil glouton. Et qui ronfle couché dans son terrier ? Un raton-laveur rêveur. Qui a volé la tarte de Mémé ? Un petit renard rusé. On y croise aussi le lynx, le hibou et le sanglier. Et qui grelotte la nuit dans les bois ? Un petit loup qui a froid. Mets-le en pyjama et il s'endormira au bout de trois : 1, 2, 3 !