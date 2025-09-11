Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Cache-cache forêt

Caroline Dall'Ava

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une joyeuse bande d'animaux, cachés dans les pages d'un drôle de pop-up. Soulève les flaps pour les découvrir. Il s'en passe des choses dans cette forêt ! Devine les animaux qui s'y cachent en soulevant les flaps. Qui fait des provisions derrière les buissons ? Un petit écureuil glouton. Et qui ronfle couché dans son terrier ? Un raton-laveur rêveur. Qui a volé la tarte de Mémé ? Un petit renard rusé. On y croise aussi le lynx, le hibou et le sanglier. Et qui grelotte la nuit dans les bois ? Un petit loup qui a froid. Mets-le en pyjama et il s'endormira au bout de trois : 1, 2, 3 !

Par Caroline Dall'Ava
Chez L'Agrume

|

Auteur

Caroline Dall'Ava

Editeur

L'Agrume

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cache-cache forêt par Caroline Dall'Ava

Commenter ce livre

 

Cache-cache forêt

Caroline Dall'Ava

Paru le 11/09/2025

16 pages

L'Agrume

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487071124
9782487071124
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.