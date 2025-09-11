Pack libraires 6 pour 5 x Notre Histoire avec Marie (édition spéciale Notre Dame)

Notre Histoire avec Marie permet de redécouvrir la longue et belle histoire chrétienne de la France. Cette histoire s'inscrit dans le contexte de l'Alliance entre le Dieu éternel et Clovis, roi des francs, nouée lors de son baptême, le 25 décembre 496, et celui de la constante sollicitude de la Mère de Dieu pour la France. La connaissance de cette Histoire, de ces promesses et de ce lien si puissant avec Jésus et Marie peut être pour nous et pour tous nos concitoyens la source d'une grande espérance. Le livre Notre Histoire avec Marie reprends tous les récits rédigés par de grands spécialistes pour la 1ère édition qui a été un très grand succès de librairie, rassemblés en 216 pages magnifiquement illustrées, nous permettant de découvrir l'Oeuvre de Dieu en France, des origines jusqu'à la réouverture de la cathédrale Notre Dame de Paris...