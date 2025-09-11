Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Pack libraires 6 pour 5 x Notre Histoire avec Marie (édition spéciale Notre Dame)

M d n. Association

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Notre Histoire avec Marie permet de redécouvrir la longue et belle histoire chrétienne de la France. Cette histoire s'inscrit dans le contexte de l'Alliance entre le Dieu éternel et Clovis, roi des francs, nouée lors de son baptême, le 25 décembre 496, et celui de la constante sollicitude de la Mère de Dieu pour la France. La connaissance de cette Histoire, de ces promesses et de ce lien si puissant avec Jésus et Marie peut être pour nous et pour tous nos concitoyens la source d'une grande espérance. Le livre Notre Histoire avec Marie reprends tous les récits rédigés par de grands spécialistes pour la 1ère édition qui a été un très grand succès de librairie, rassemblés en 216 pages magnifiquement illustrées, nous permettant de découvrir l'Oeuvre de Dieu en France, des origines jusqu'à la réouverture de la cathédrale Notre Dame de Paris...

Par M d n. Association
Chez MDN Productions

|

Auteur

M d n. Association

Editeur

MDN Productions

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pack libraires 6 pour 5 x Notre Histoire avec Marie (édition spéciale Notre Dame) par M d n. Association

Commenter ce livre

 

Pack libraires 6 pour 5 x Notre Histoire avec Marie (édition spéciale Notre Dame)

M d n. Association

Paru le 11/09/2025

216 pages

MDN Productions

145,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487056749
9782487056749
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.