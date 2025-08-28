Inscription
#Essais

L'école sous emprise

Jean-Paul Brighelli

ActuaLitté
Paraissant pour la rentrée 2025, un essai choc qui dénonce la propagation d'idées nocives au sein même des salles de classe. Profs trop laxistes ? Noyau familial trop présent ? Une réforme du système éducatif est nécessaire ! Par l'auteur de La Fabrique du crétin , vendu à plus de 150 000 exemplaires. Rentrée scolaire : l'ultime coup de gueule de Brighelli ! Samuel Paty, professeur d'histoire décapité en 2020... Dominique Bernard, professeur de Lettres poignardé à mort en 2023... Et tant d'autres menacés, insultés, agressés chaque jour dès qu'ils s'avisent de heurter les certitudes mortifères d'élèves ou de leurs parents. Une police des moeurs s'est abattue sur l'école, laissant prospérer le fanatisme dans les cerveaux. Pour les enseignants, l'école se fait désormais la boule au ventre, sous le regard suspicieux de mouvances radicalisées. Comment retrouver le droit d'enseigner sans s'autocensurer ? Est-il vraiment trop tard, face aux réseaux infiltrés du fanatisme, pour ressusciter ces " hussards noirs de la République " que furent jadis les instituteurs ? Alors que l'Ecole traverse une crise multiforme, l'auteur plaide en faveur d'un système éducatif restauré et d'une laïcité rigoureuse. Un essai choc qui dénonce la propagation d'idées nocives au sein même des salles de classe.

Jean-Paul Brighelli
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Jean-Paul Brighelli

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Faits de société

L'école sous emprise

Jean-Paul Brighelli

Paru le 28/08/2025

224 pages

Archipoche Editions

8,95 €

9791039206532
