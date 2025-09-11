Inscription
#Essais

100 grammes d'optimisme à faire infuser dans votre quotidien

Astrid Eulalie

Utilisation : Piochez, aussi souvent que vous en ressentez le besoin, un des livrets contenus dans cette boîte. Imprégnez-en soigneusement votre esprit. Laissez reposer 3 minutes. Respirez. Savourez l'effet. Ingrédients 100 % optimisme : Toutes ces habitudes à prendre pour voir la vie en rose Ces petits riens du quotidien qui rendent optimiste L'optimisme, c'est bon pour la santé ! C'est la science qui le dit ! 24 citations sur l'optimisme Les philosophes et l'optimisme L'optimisme en chiffres Les ennemis de l'optimisme Petites astuces Mantras à se répéter pour un p'tit coup de boost Ces dictons populaires qui avaient tout bon Comment rester optimiste quand on est parent ? Comment rester optimiste quand on est célibataire ? Comment rester optimiste quand on en a marre de tout ? Ces lectures qui rendent optimiste Ces faits surprenants dans la nature qui donnent le smile Ces bonnes nouvelles qui donnent le smile Ces faits historiques qui poussent à être optimiste Ces faits divers qui poussent à l'optimisme

Par Astrid Eulalie
Chez First

|

Auteur

Astrid Eulalie

Editeur

First

Genre

Pensée positive

100 grammes d'optimisme à faire infuser dans votre quotidien

Astrid Eulalie

Paru le 11/09/2025

First

7,95 €

