Nandan a eu deux vies, comme deux faces d'une médaille... ou d'un même livre. Enrôlé de force dans une milice tamoule après l'attaque de son village au nord du Sri Lanka, le jeune Nandan doit ruser – et trahir – pour survivre. Son seul but : échapper à la guerre et obtenir le statut de réfugié. Mais qui écoutera son histoire et celle de sa famille ? Arrêté à quatre-vingt-dix kilomètres de Paris, c'est un Nandan plus âgé qui se remémore le chemin parcouru depuis toutes ces années, son mariage, son divorce, et le fils qu'il n'a jamais su comprendre. Car Nandan a eu deux vies. Mais qui écoutera son histoire, et toutes ces péripéties racontées avec autant d'ironie que d'autodérision ? Salamalecs est une prouesse narrative, un roman à double entrée d'une force inouïe, qui se lit comme une révélation.