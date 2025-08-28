M, L'heure du destin

Italie, 1940. Mussolini entraîne son pays dans une guerre dont il ne mesure ni l'ampleur ni le chaos qu'elle provoquera. Tandis que ses troupes, mal préparées, s'enlisent sur tous les fronts - Afrique, Balkans, Russie -, le régime fasciste vacille. A Rome, le Duce s'enferme dans l'illusion du pouvoir, tiraillé entre les exigences d'Hitler, les manoeuvres de ses proches et sa liaison avec Clara Petacci. Dans ce quatrième volet magistral, Antonio Scurati mêle archives et fiction pour raconter l'effondrement d'un pouvoir déconnecté du réel. Une fresque implacable où l'horreur des combats répond à la décomposition morale d'un régime à l'agonie. TRADUIT DE L'ITALIEN PAR NATHALIE BAUER