M, L'heure du destin

Nathalie Bauer, Antonio Scurati

Italie, 1940. Mussolini entraîne son pays dans une guerre dont il ne mesure ni l'ampleur ni le chaos qu'elle provoquera. Tandis que ses troupes, mal préparées, s'enlisent sur tous les fronts - Afrique, Balkans, Russie -, le régime fasciste vacille. A Rome, le Duce s'enferme dans l'illusion du pouvoir, tiraillé entre les exigences d'Hitler, les manoeuvres de ses proches et sa liaison avec Clara Petacci. Dans ce quatrième volet magistral, Antonio Scurati mêle archives et fiction pour raconter l'effondrement d'un pouvoir déconnecté du réel. Une fresque implacable où l'horreur des combats répond à la décomposition morale d'un régime à l'agonie. TRADUIT DE L'ITALIEN PAR NATHALIE BAUER

Par Nathalie Bauer, Antonio Scurati
Chez Editions Les Arènes

Auteur

Nathalie Bauer, Antonio Scurati

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Littérature Italienne

M, L'heure du destin

Antonio Scurati trad. Nathalie Bauer

Paru le 28/08/2025

748 pages

Editions Les Arènes

24,90 €

9791037514325
