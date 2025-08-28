Sanda Tome 4

Le Père Noe ? l revient... avec un corps de lutteur et une âme d'enfant ! Entre chamailleries et amours adolescents, Sanda et ses amis semblent avoir retrouvé une vie de lycéens ordinaires depuis le retour d'Ono. Toutefois, à Daikoku Aigo, le calme ne règne jamais bien longtemps... Après s'être lié d'amitié avec Fumi Namatame de la 4e 10, une classe secrète exclusivement composée d'élèves qui se sont rendus coupables d'homicide sur adulte, notre père Noël en herbe découvre avec effroi que la jeune fille veut sa mort ! Parviendra-t-il à lutter contre l'instinct qui le pousse à exaucer les souhaits des enfants pour se tirer de ce mauvais pas ? Un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants, c'est ca l'esprit de Noel ! Après l'incroyable Beastars , Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée remplie d'action, avec ce zeste de folie qui fait son charme !