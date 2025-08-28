Inscription
Ranking of Kings Tome 16

Sosuke Toka, Sébastien Ludmann, Studio Charon

Le parcours riche en émotions et en aventures d'un petit prince sourd-muet à la conquête du monde ! A la surprise générale, le chef des voleurs, Oyabu, s'est rangé du côté de Bojji, impressionné par ses talents d'escrimeur... La petite troupe se met en route pour rencontrer Geslan, commanditaire de l'attaque sur le royaume de Kuhya, et tortionnaire du clan d'Ombre. Mais le souverain compte un membre particulièrement dangereux dans ses rangs : une entité nommée "le divin Zaki', qui peut lancer un sort mortel sur ses cibles d'un simple mouvement... Comment faire face à un tel adversaire ? Suivez un petit prince désarmant de gentillesse dans son apprentissage de la vie ! D'abord publié en amateur sur Internet, Ranking of Kings a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en anime . Sous ses aspects enfantins, cette attachante histoire cache une étonnante profondeur. Quel que soit votre âge, vous saurez y puiser réconfort et courage !

Par Sosuke Toka, Sébastien Ludmann, Studio Charon
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Sosuke Toka, Sébastien Ludmann, Studio Charon

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Ranking of Kings Tome 16

Sosuke Toka trad. Sébastien Ludmann

Paru le 28/08/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

9791032716410
