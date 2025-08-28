Idées reçues sur l'Iran

S'il est un pays du Moyen-Orient qui n'a pas quitté l'actualité depuis près d'un demi-siècle, c'est bien l'Iran depuis sa Révolution islamique de 1979. Or, fut-il en quasi-permanence sous le feu des médias et de nombreux analystes, nous le connaissons très mal tant le pouvoir clérical fait peser une chape de plomb sur le pays. Que sait-on de son histoire - en dehors de quelques figures mythiques de la Perse -, de son système politique, de sa société civile ? Quelles sont ses relations avec la Russie, avec ses voisins, à commencer par Israël, l'ennemi idéologique depuis 1979, et avec le "Grand Satan" américain ? Son isolement que l'on dépeint fréquemment en Occident est-il aussi fort qu'on le dit ? Comment doit-on lire son adhésion aux BRICS+ et à l'OCS ? Autant de questions auxquelles répond Clément Therme au travers d'une analyse précise et documentée, nous permettant de mieux saisir cet Iran, acteur clé d'un Moyen-Orient en pleine recomposition.