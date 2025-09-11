Une tueuse de la Renaissance

A partir du XVe siècle, la ville de Bourges est confrontée de manière récurrente à une menace dévastatrice : la peste. Jusqu'au milieu du XVIIe, la vie de la cité est rythmée par plusieurs vagues de peste bubonique ou pulmonaire. Comment les autorités locales ont-elles surmonté ces épidémies ?? Quels étaient les défis sanitaires, sociaux et économiques ?? De l'hygiène publique aux mesures sanitaires, de l'isolement des malades à la réglementation de la circulation des biens et personnes, des traitements et soins médicaux aux pratiques religieuses, quelles stratégies ont été mises en place par la ville pour contenir la propagation de la maladie ?? Quelles ont pu être les conséquences économiques et sociales de ces épidémies ?? Avec l'appui de nombreuses sources (registres de délibération de la ville, chroniques, registres paroissiaux...), ce livre analyse la gestion urbaine en temps de crise, offrant une vision complète et nuancée de la manière dont Bourges a fait face à la peste à la Renaissance.