#Roman jeunesse

Je m'appelle Rebelle

Ross Montgomery, Ariane Linstrumelle

Je m'appelle Rebelle. Je suis un chien. Et je suis prêt à tout pour mon humain. Rebelle adore sa vie à la ferme : courir dans les champs, chasser les bâtons, manger du bacon (quand il en reste)... et surtout, passer chaque jour avec Tom, son meilleur ami de douze ans. Malheureusement, quand les soldats du roi viennent réclamer des taxes que les parents de Tom sont incapables de payer, le garçon commence à parler de révolte... et tout s'écroule. Naïf et courageux, Rebelle va devoir décider ce que signifie vraiment être un bon chien. Une histoire drôle, tendre et pleine d'aventure, vue à travers les yeux d'un chien au coeur fidèle. Lauréat du prix Waterstones du livre jeunesse de l'année 2024 Lauréat du prix Books Are My Bag Readers dans la catégorie fiction jeunesse Finaliste du British Book Award (les "Nibbies") dans la catégorie fiction jeunesse Nommé pour la Carnegie Medal for Writing

Par Ross Montgomery, Ariane Linstrumelle
Chez Saxo

|

Auteur

Ross Montgomery, Ariane Linstrumelle

Editeur

Saxo

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Je m'appelle Rebelle

Ross Montgomery trad. Ariane Linstrumelle

Paru le 11/09/2025

288 pages

Saxo

15,90 €

9782385701253
