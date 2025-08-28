Inscription
#Essais

La conquête

Benjamin Stora, Colette Zytnicki

ActuaLitté
La France et l'Algérie ont une histoire commune. Une histoire de 130 ans qui commence et se termine par des guerres. La première de ces guerres, déclenchée par un incident diplomatique, prend la forme d'une expédition punitive qui aboutit à la colonisation de l'Algérie. L'historienne Colette Zytnicki analyse ce court laps de temps, entre 1830 et 1848, où les ferments d'une tragédie se mettent en place. En moins de vingt ans, la France conquiert la régence d'Alger et obtient, le 23 décembre 1847, la reddition de l'émir Abd el Kader. Le général Bugeaud en tête, la colonisation se fait au prix de violences, d'exactions et l'expropriations qui n'épargnent ni les combattants ni les civils. Au terme de cette première guerre, les terres algériennes forment trois départements qui resteront français jusqu'aux accords d'Evian, en 1962.

Par Benjamin Stora, Colette Zytnicki
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Benjamin Stora, Colette Zytnicki

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Empire colonial

La conquête

Colette Zytnicki

Paru le 28/08/2025

335 pages

Editions Tallandier

10,50 €

9791021066434
