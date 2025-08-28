Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Berlin

Norman Ohler, Oliver Mannoni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Berlin offre un terrain de jeu aux idées et comportements les plus étranges " Sortie meurtrie de la guerre et de la division de l'Allemagne, Berlin se réveille en ville alternative au pouvoir réparateur. Comment s'est opérée cette métamorphose ? Norman croise le chemin d'une jeune médecin d'origine turque qui l'entraîne dans une redécouverte intime de sa ville. Ensemble, ils traversent les strates d'une capitale qui ressemble à l'Allemagne, sans être tout à fait l'Allemagne. Passé nazi, réunification, musique techno, immigration, scène fétichiste et capitale d'empire : voici la face cachée d'une ville où chacun peut vivre la vie qu'il s'est choisie.

Par Norman Ohler, Oliver Mannoni
Chez L'arbre qui marche

|

Auteur

Norman Ohler, Oliver Mannoni

Editeur

L'arbre qui marche

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Berlin par Norman Ohler, Oliver Mannoni

Commenter ce livre

 

Berlin

Norman Ohler trad. Oliver Mannoni

Paru le 28/08/2025

125 pages

L'arbre qui marche

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9789998780163
9789998780163
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.