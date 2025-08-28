" Berlin offre un terrain de jeu aux idées et comportements les plus étranges " Sortie meurtrie de la guerre et de la division de l'Allemagne, Berlin se réveille en ville alternative au pouvoir réparateur. Comment s'est opérée cette métamorphose ? Norman croise le chemin d'une jeune médecin d'origine turque qui l'entraîne dans une redécouverte intime de sa ville. Ensemble, ils traversent les strates d'une capitale qui ressemble à l'Allemagne, sans être tout à fait l'Allemagne. Passé nazi, réunification, musique techno, immigration, scène fétichiste et capitale d'empire : voici la face cachée d'une ville où chacun peut vivre la vie qu'il s'est choisie.