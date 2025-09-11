Stockholm en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Stockholm le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Stockholm. Le musée de plein air Skansen et l'île de Djurgården, les collections du Moderna Museet, le Stadshuset, le musée de la Photo Fotografika... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Toutes les meilleures expériences pour découvrir la ville selon ses envies : des musées et des galeries d'art pour tous les goûts, des activités en plein air (kayak à Långholmen, farniente sur la plage de Smedsuddsbadet...), les symboles de la royauté suédoise, l'héritage viking, les joies du vélo... A chaque quartier, ses suggestions de balades et des itinéraires thématiques : une promenade dans la vieille ville (Gamla Stan), les sculptures de l'île de Djurgården, promenade dominicale à Ladugårdsgärdet... Des conseils pour voyager en famille, pour voyager responsable, pour se loger, pour manger, boire et sortir... Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements.