Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Stockholm en quelques jours

Lonely Planet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour découvrir Stockholm le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Stockholm. Le musée de plein air Skansen et l'île de Djurgården, les collections du Moderna Museet, le Stadshuset, le musée de la Photo Fotografika... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Toutes les meilleures expériences pour découvrir la ville selon ses envies : des musées et des galeries d'art pour tous les goûts, des activités en plein air (kayak à Långholmen, farniente sur la plage de Smedsuddsbadet...), les symboles de la royauté suédoise, l'héritage viking, les joies du vélo... A chaque quartier, ses suggestions de balades et des itinéraires thématiques : une promenade dans la vieille ville (Gamla Stan), les sculptures de l'île de Djurgården, promenade dominicale à Ladugårdsgärdet... Des conseils pour voyager en famille, pour voyager responsable, pour se loger, pour manger, boire et sortir... Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Suède

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Stockholm en quelques jours par Lonely Planet

Commenter ce livre

 

Stockholm en quelques jours

Lonely Planet

Paru le 11/09/2025

160 pages

Lonely Planet

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927746
9782384927746
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.