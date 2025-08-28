Inscription
#Beaux livres

Villes mobiles, se déplacer dans la métropole bordelaise

Silvana Editoriale

ActuaLitté
Individuelle, collective, douce ou motorisée, la mobilité est au coeur des préoccupations quotidiennes des habitants. Cette mobilité évolue dans le temps, au gré des avancées technologiques et de la réalité urbaine. Mieux circuler, fluidifier les déplacements, adapter le territoire aux usages des habitants, prendre en compte les enjeux climatiques sont autant de défis de développement de la métropole, des préoccupations qui restent d'actualité. A travers les riches fonds d'archives, ce catalogue d'exposition explore ainsi l'histoire des modes de déplacement dans l'agglomération bordelaise, des usages et des pratiques qui ont irrigué et façonné le territoire au fil du temps. Des omnibus aux autobus, des tramways hippomobiles aux tramways électriques, du tout voiture aux déplacements doux, 200 ans d'évolution et d'innovation technologique sont ici retracés illustrant la transformation urbaine de la métropole.

Par Silvana Editoriale
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

Silvana Editoriale

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Urbanisme

Villes mobiles, se déplacer dans la métropole bordelaise

Silvana Editoriale

Paru le 28/08/2025

128 pages

Silvana Editoriale

20,00 €

9788836660841
© Notice établie par ORB
