#Essais

Copenhague en quelques jours

Lonely Planet

ActuaLitté
Toutes les clés pour découvrir Copenhague le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Copenhague. Tous les sites majeurs décryptés : les jardins de Tivoli, le musée du Design, le quartier alternatif de Christiania, les collections d'art contemporain du Louisiana, le Centre d'architecture danois... Toutes les meilleures expériences pour vivre Copenhague selon ses envies : bonnes tables, bars et lieux de sortie, musées et galeries d'art, architecture, activités de plein air. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. A chaque quartier, ses suggestions de balades et des itinéraires thématiques : front de mer et histoire à Nyhavn et dans le quartier royal, au coeur du quartier Norrebro, le marché de Torvehallerne, l'île de Slotsholmen centre du pouvoir et cadre de nombre des intrigues de la série Borgen... Une escapade dans deux villes côtières au nord de Copenhague : Charlottenlund et Klampenborg où profiter de belles plages, d'un parc forestier classé à l'Unesco, où admirer une architecture moderniste... Des conseils pour découvrir Copenhague autrement. Des focus pour profiter de la capitale danoise avec des enfants, pour voyager responsable (depuis 2024, la ville encourage et récompense les visiteurs écoresponsables en leur offrant des entrées de musée par exemple), pour manger et sortir... Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Danemark

Copenhague en quelques jours

Lonely Planet

Paru le 11/09/2025

160 pages

Lonely Planet

9,99 €

ActuaLitté
9782384927739
