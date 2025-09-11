Glasgow en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Glasgow le temps d'un court séjour. La plus grande ville d'Ecosse offre nombre de bijoux architecturaux (dont les oeuvres de Mackintosh, chantre du Glasgow Style, branche écossaise de l'Art nouveau) et elle est réputée pour son dynamisme, sa gastronomie, ses nuits endiablées et la jovialité de ses habitants. Une ville pleine de caractère et très attachante. Un guide divisé en cinq quartiers avec pour chacun une sélection étoffée de sites à visiter, d'adresses pour manger, boire, sortir et faire du shopping. Les incontournables mis en avant : la cathédrale, l'hôtel de ville, la Burrell Collection, la Gallery of Modern Art devant laquelle trône la statue du duc de Wellington affublée de son célèbre cône de signalisation, plusieurs musées, un étonnant théâtre d'automates... En attendant la reconstruction de la Glasgow School of Art, qui a péri dans un incendie et ne devrait pas rouvrir avant 2027. A chaque quartier, des promenades à pied pour optimiser son séjour, s'approprier rapidement la ville ou en découvrir des aspects moins connus : l'architecture victorienne de Central Glasgow ; la vie d'artiste ; destination Barras ; balade à Merchant City ; lèche-vitrine sur le Style Mile ; l'essentiel du West End... Des pages thématiques pour vivre les meilleures expériences à Glasgow selon ses envies : gastronomie (Glasgow est la ville des becs fins en Ecosse), pubs et bars (bières artisanales et rencontres chaleureuses), sorties culturelles (théâtres et salles de concert), activités (marche et vélo en ville et alentour, promenade en mer), architecture, musées, fêtes et festivals, avec des enfants. Des conseils pour voyager responsable au sein de cette ville verte engagée depuis plusieurs années en faveur du développement durable : manger dans l'un des nombreux restaurants végétariens, emprunter le réseau de bus électrique, faire du shopping dans des boutiques de seconde main... Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements.