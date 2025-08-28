Inscription
Le musée bleu, une architecture moderne pour l'Arles antique

Romy Wyche

Inauguré en 1995 pour rassembler et accueillir des collections archéologiques dispersées, le musée de l'Arles antique a marqué l'histoire de l'architecture des musées en France au XXe siècle. Le trentième anniversaire de cet édifice, un des fleurons de la politique des "grands travaux" en région lancée par François Mitterrand, offre l'opportunité de retracer l'histoire des collections et de leur bâtiment, oeuvre magistrale de l'architecte Henri Ciriani, depuis le concours et la conception jusqu'à la réception et sa restauration actuelle. Aboutissement des recherches de son auteur sur l'espace et la lumière, cette architecture puissante est abordée à travers sept essais confiés à des professionnels de musée et des spécialistes de l'architecture – conservateurs, historiens et architectes –, et les photographies contemporaines de Rémi Bénali.

Romy Wyche
Chez Silvana Editoriale

Auteur

Romy Wyche

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Architecture

Le musée bleu, une architecture moderne pour l'Arles antique

Romy Wyche

Paru le 28/08/2025

Silvana Editoriale

25,00 €

9788836659982
